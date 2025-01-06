Салат рождественский "Золотое полено"

Прекрасная идея для Новогоднего и Рождественского стола. Этот оригинальный салат может стать отличным пожеланием материального благополучия в наступившем году - это настоящий символ праздника, который всегда пользуется огромным успехом.
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