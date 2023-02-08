В Коми прошел очередной Всероссийский день приема предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александр Рассохин и прокурор региона Николай Егоров в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей проконсультировали бизнесменов из городов Инты, Сосногорска, а также Сыктывдинского района в режиме видеоконференцсвязи.