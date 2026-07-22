«ВС РФ захлопнули крышку «котла»: Русские войска прорвались к Славянску: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

Новости СВО, сегодня на 22 июля 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 22.
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