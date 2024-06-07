3 дня назад 419 прочитали Эксперты рассказали, насколько мы близки к переходу конфликта в его последнюю стадию.
Байден дал отмашку: сможет ли Россия приструнить США и Европу
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Да какой Байден дает отмашки? Байден вчера на 80-летии высадки чуть среди трибуны не присел нужду справить.Благо его как ветерана вовремя приостановили.Перетерпел по-ходу. Тряпичная никчемная кукла. Единственное,что может,читать с телесуфлера.А когда начинает от себя,то постоянно невпопад.
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20 час.
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