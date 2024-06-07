Байден дал отмашку: сможет ли Россия приструнить США и Европу

Виктор Тимошевский

Да какой Байден дает отмашки? Байден вчера на 80-летии высадки чуть среди трибуны не присел нужду справить.Благо его как ветерана вовремя приостановили.Перетерпел по-ходу. Тряпичная никчемная кукла. Единственное,что может,читать с телесуфлера.А когда начинает от себя,то постоянно невпопад.