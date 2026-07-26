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Царьград

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Губернатор ввёл режим ЧС в Азовском районе Ростовской области

Губернатор ввёл режим ЧС в Азовском районе Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь объявил о введении режима ЧС в Азовском районе Ростовской области. Режим сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, а также в четырёх муниципалитетах установлен режим повышенной готовности.

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