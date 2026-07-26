Губернатор ввёл режим ЧС в Азовском районе Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь объявил о введении режима ЧС в Азовском районе Ростовской области. Режим сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, а также в четырёх муниципалитетах установлен режим повышенной готовности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии