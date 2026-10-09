Фантастическая наглость: "Экстрасенсы" против ТНТ. Может, теперь проект закроют?

Многолетняя мистификация вокруг популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" официально раскрыта. Глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров открыто признал, что участники программы — обычные актеры, а происходящее на экране — всего лишь шоу.