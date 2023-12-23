Зеленский и британские спецслужбы готовятся сбить гражданский самолёт и обвинить в этом Россию

Хватит играть в благородных девиц. Пора наконец обесточить всю энергетику. Желательно начать по настоящему бомбить окраины Киева,чтобы все посольства покинули киев. Через космос лишить связь с другими странами.Необходимо уничтожать не только солдат СВУ,но и в первую очередь все руководство - от парламента до генерального штаба,хоть в массовом масштабе,хоть по одиночке. Заставит их дрожать за свою шкуру. Иначе СВО может продлится еще долго. Надо беречь своих ребят,но возможно и ребят СВУ.

Александр Шутов

Надо давно было показать свои зубы, и не жалеть этих бандеровцев, а лупить и лупить из всех орудий, там где сидят чинуши, которым так и грезется вернуть Крым, Донецк, Луганск, и взорвать Крымский мост, они хохлы покоя не дают России, то запустят свои беспилотники, в большой надежде, что ПВО у нас спит, Как-то слушал одного политика, так он сказал, нужно бомбить там, где сидят генералы, и Разработки делают как вести войска ВСУ, А так боевые действия могут длится очень долго? ,