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Военное обозрение

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Очередные группы военнослужащих ВСУ сдались на Запорожском направлении

Очередные группы военнослужащих ВСУ сдались на Запорожском направлении

Украинское командование продолжает бросать в атаки на Запорожском направлении новые и новые подразделения.

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