В соответствии со статьёй 114 Конституции Российской Федерации Правительство ежегодно отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе за прошлый год.
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В соответствии со статьёй 114 Конституции Российской Федерации Правительство ежегодно отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе за прошлый год.
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