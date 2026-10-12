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5 Best Real Housewives Cast Members, Ranked

5 Best Real Housewives Cast Members, Ranked

Bravo's Real Housewives franchise has produced some of the biggest stars in reality television and these five women are far and away the most iconic.

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