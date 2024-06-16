Россия занимает очередной регион. Событие, на которое стоит обратить внимание.

Руслан Техажев Путин великий человек и ему цены бы не было, если бы он смог навести порядок и внутри России, чтобы всяким любителям Киркоровых и инстасамок было неповадно учить граждан державы как им жить!

Людмила Фирстова Руслан, нашему президенту и так нет цены, весь мир завидует.... А вопрос любителей Киркорова и т.д. решайте сами, не президенту его решать, а вам