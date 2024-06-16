Сейчас основное внимание сосредоточено на новых мирных инициативах Путина, но в мире происходят и другие события, на которые стоит внимательно посмотреть.
Россия занимает очередной регион. Событие, на которое стоит обратить внимание.
Комментарии
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Руслан Техажев
Путин великий человек и ему цены бы не было, если бы он смог навести порядок и внутри России, чтобы всяким любителям Киркоровых и инстасамок было неповадно учить граждан державы как им жить!
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9 час.
Людмила Фирстова
Руслан, нашему президенту и так нет цены, весь мир завидует.... А вопрос любителей Киркорова и т.д. решайте сами, не президенту его решать, а вам
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9 час.
Александр Симаков
А Вы лично учитесь у любителей Киркоровых и инстасамок, как Вам жить? Каждый сам выбирает себе учителей, а Путин не воспитатель в детском саду, чтобы доводить до каждого, у кого ему учиться жить.
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6 час.
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