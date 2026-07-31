«Чурилово стало примером для других районов»: Сергей Буяков проверил ход благоустройства объектов Тракторозаводского района Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков совместно с главой администрации Тракторозаводского района Татьяной Букреевой проверили реализацию проектов благоустройства.
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