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«Чурилово стало примером для других районов»: Сергей Буяков проверил ход благоустройства объектов Тракторозаводского района Челябинска

«Чурилово стало примером для других районов»: Сергей Буяков проверил ход благоустройства объектов Тракторозаводского района Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков совместно с главой администрации Тракторозаводского района Татьяной Букреевой проверили реализацию проектов благоустройства.

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