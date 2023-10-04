Эксперт: «Украина является просто ресурсом, который можно эксплуатировать»

Столкнувшись с перепутьем своей геополитической позиции, решения Украины в ближайшие месяцы определят, станет ли она надежным союзником или потенциальным противником Польши, пишет консервативный писатель и обозреватель Рафал Зиемкевич.
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