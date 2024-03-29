Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Весенний призыв начнется 1 апреля во всех регионах РФ, за исключением отдельных северных районов. Об этом 29 марта сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский.
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