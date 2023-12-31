ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    А гостиница цела, повредились 2 верхних этажах и все!?ВКС России уничто...
  • Алатырка
    Пора все таки уничтожить то, что наши не дали взорвать немцам. Жалеете, что русские вас освободили - ну так нате, и е...Чешский дипломат ...
  • СЭМЭН Иваницкий
    МАЛО!!!ВКС России уничто...

ВКС России уничтожили установки, которые планировали в новый год ударить по Донецку: ликвидирована верхушка СБУ

ВКС России уничтожили установки, которые планировали в новый год ударить по Донецку: ликвидирована верхушка СБУ

- В Белгороде погибли мирные граждане, включая детей. - В ответ на террористический акт Вооруженные Силы Российской Федерации атаковали центры принятия решений и военные объекты в Харькове, используемые киевским режимом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
МАЛО!!!
Ответить
11 час.
ГС
Галина Соколова
А гостиница цела, повредились 2 верхних этажах и все!?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх