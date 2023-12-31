ВКС России уничтожили установки, которые планировали в новый год ударить по Донецку: ликвидирована верхушка СБУ

- В Белгороде погибли мирные граждане, включая детей. - В ответ на террористический акт Вооруженные Силы Российской Федерации атаковали центры принятия решений и военные объекты в Харькове, используемые киевским режимом.
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