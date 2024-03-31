Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.

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