США запросили переговоры с Ираном через пять дней после нанесения ударов

Запрос о проведении переговоров спустя четыре-пять дней после возобновления боевых столкновений в июле направили Соединенные Штаты к Ирану, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, 5 августа сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии