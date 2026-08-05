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США запросили переговоры с Ираном через пять дней после нанесения ударов

США запросили переговоры с Ираном через пять дней после нанесения ударов

Запрос о проведении переговоров спустя четыре-пять дней после возобновления боевых столкновений в июле направили Соединенные Штаты к Ирану, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, 5 августа сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

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