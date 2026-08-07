Капремонт школы на Яблочкова близок к завершению

На улице Яблочкова завершается капитальный ремонт школы №1236 имени С.В. Милашенкова. Уже выполнен комплекс отделочных работ, обновлены фасад и входные группы, заменены инженерные системы — отопление, вентиляция и электроснабжение.
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