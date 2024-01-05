Астропрогноз на 6 января 2024 года от Павла Глобы: избегайте разногласий и споров Даниил Архаров6 января 2024 года, согласно предсказаниям астролога Павла Глобы, станет днем, требующим особой бдительности и внимания к собственным действиям.