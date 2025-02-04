Иранский КСИР продемонстрировал второй подземный военный объект и ракеты Qadr-380 с искусственным интеллектом Тегеран показал свой новый ракетный объект, расположенный под землёй.
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Иранский КСИР продемонстрировал второй подземный военный объект и ракеты Qadr-380 с искусственным интеллектом Тегеран показал свой новый ракетный объект, расположенный под землёй.
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