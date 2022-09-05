Путин, по данным Кремля, прилетит в Приморье 6 сентября

Во Владивостоке 5 сентября начался Восточный экономический форум. Президент России прилетит в Приморье 6 сентября и проведет в крае два дня, сообщает ИА UssurMedia.
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