Путин, по данным Кремля, прилетит в Приморье 6 сентября

Путин, по данным Кремля, прилетит в Приморье 6 сентября

Во Владивостоке 5 сентября начался Восточный экономический форум. Президент России прилетит в Приморье 6 сентября и проведет в крае два дня, сообщает ИА UssurMedia.

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