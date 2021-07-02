«Мир» без вариантов и кредиты не для всех: что изменится в жизни россиян с 1 июля

«Мир» стала единственной банковской картой для получателей пенсий и социальных выплат. На пособия смогут рассчитывать также беременные женщины и одинокие родители детей от восьми до семнадцати лет, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
«Мир» стала единственной банковской картой для получателей пенсий и социальных выплат. На пособия смогут рассчитывать также беременные женщины и одинокие родители детей от восьми до семнадцати лет, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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