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«Мир» без вариантов и кредиты не для всех: что изменится в жизни россиян с 1 июля

«Мир» без вариантов и кредиты не для всех: что изменится в жизни россиян с 1 июля

«Мир» стала единственной банковской картой для получателей пенсий и социальных выплат. На пособия смогут рассчитывать также беременные женщины и одинокие родители детей от восьми до семнадцати лет, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

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