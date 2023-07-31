Страна и люди

9 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Григорий Азаренок,Сергей Кургинян Россия и Белоруссия пока сидят в окопах и ждут чего ,а Европа действует против Росс...Григорий Азарёнок...
  • Mary
    это фейкРоссийскую саблис...
  • Мария
    Абсолютно верно, Оля! Я давно с этим Гиркиным разобралась. Ещё когда он работал в паре с Турчиновым, выходя из Славян...Кто такой Стрелков?

Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Как будут возвращаться испуганных патриотов? Да вот так. Даже не тихой сапой. Практически бессменный ведущий программы на канале Россия 1 «Сто к одному» Александр Гуревич решительно вернулся в телевизор, невзирая на давнее осуждение спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
просто закрыть эту никчёмную дерьмовую передачку и нет вопросов
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх