Японский журавль прилетел в петербургскую школу

"Твой бюджет в школах" – городская программа по инициативному бюджетированию, запущенная по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова, где ученики 9–11-х классов разрабатывают проекты по развитию своих школ.
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