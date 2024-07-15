Орбан обратился к Мишелю с призывом возобновить дипотношения с РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился в письме к главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В своем обращении он призвал возобновить с Россией дипломатические отношения, а также привлечь Китай к мирным переговорам по Украине.
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