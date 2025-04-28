В польском Монастеже заменили надпись на памятнике украинским националистам. Ранее на плите могилы боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*) говорилось об «украинцах, погибших в боях с НКВД».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ракеты всю ночь уничтожали Украину
- В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников
- Глумление над русским солдатом и Ельцин Центр: В Екатеринбурге арестована скандальная активистка
Свежие комментарии