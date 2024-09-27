Уничтожение дроном-камикадзе «Ланцет» украинской мобильной двухкоординатной РЛС П-19 «Дунай» в районе населённого пункта Новоукраинка в ДНР.
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Уничтожение дроном-камикадзе «Ланцет» украинской мобильной двухкоординатной РЛС П-19 «Дунай» в районе населённого пункта Новоукраинка в ДНР.
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