В Кирове мужчину осудили за комментарии в сети, оскверняющие символ воинской славы России

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что житель города Кирова, 1974 года рождения, в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне распространил сведения в сети Интернет, оскверняющие символы воинской славы России, оскорбляющие память защитников Отечества и унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, разместив в свободном доступе на одном из информационных порталов соответствующие комментарии.