Киевский режим и страны Европы предварительно согласились на 22 условия, которые надо выполнить для завершения конфликта с Россией на Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог 30 апреля в эфире Fox News.
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