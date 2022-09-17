В России выступили за немедленное освобождение задержанного в Турции капитана Страхова

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к послу Турции в Москве Мехмету Самсару с просьбой сделать все возможное для освобождения арестованного в республике моряка Юрия Страхова.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к послу Турции в Москве Мехмету Самсару с просьбой сделать все возможное для освобождения арестованного в республике моряка Юрия Страхова.
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