Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Взаимные визиты помимо пользы для России и КНДР вызывают бешенную истерию за океаном, и это очень приятно для российс...Делегация правяще...
  • Елена Каратеева
    А мы будем исходить из интересов России или "нацелимся" на сохранение украинского государства?Дипломат Мирошник...
  • Маша Глага
    Откуда взялись древние американцы? Наверное оттуда же , где выросли древние украинцы.QSA: древние амер...

Эксперт Федорук: установлен новый размер штрафов за неправильную входную дверь

Эксперт Федорук: установлен новый размер штрафов за неправильную входную дверь

В России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону, предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру по правилам пожарной безопасности? Согласно правилам пожарной безопасности, входная дверь должна открываться наружу, чтобы не замедлять выход из квартиры или дома. Открывание двери внутрь допустимо только при соблюдении следующих условий: Между створкой и стеной остаётся не менее метра. Ширина проёма — от 80 см и больше. Также нужно учесть, как должны открываться двери с соседями. Если квартиры на лестничной площадке расположены близко друг к другу, открытая дверь соседа не должна соприкасаться с вашей и блокировать её.
Ответить
21 час.
наверх