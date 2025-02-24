В России установили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону, предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в беседе с изданием aif.
Эксперт Федорук: установлен новый размер штрафов за неправильную входную дверь
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EV
Evgeni Velesik
Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру по правилам пожарной безопасности? Согласно правилам пожарной безопасности, входная дверь должна открываться наружу, чтобы не замедлять выход из квартиры или дома. Открывание двери внутрь допустимо только при соблюдении следующих условий: Между створкой и стеной остаётся не менее метра. Ширина проёма — от 80 см и больше. Также нужно учесть, как должны открываться двери с соседями. Если квартиры на лестничной площадке расположены близко друг к другу, открытая дверь соседа не должна соприкасаться с вашей и блокировать её.
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