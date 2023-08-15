Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ортега – приоритет «Баварии», «Ман Сити» хочет продлить вратаря. Решение зависит от Штефана

Ортега – приоритет «Баварии», «Ман Сити» хочет продлить вратаря. Решение зависит от Штефана

Как сообщает Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб контактирует с 30-летним голкипером. Кандидатуру Ортеги в «Баварии» обсуждают в последние дни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх