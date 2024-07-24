Москва отказывается ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из-за неравноправных обязательств с Вашингтоном

Михаил Кондратенков, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, заявил, что Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) после того, как Вашингтон не выполнил свои обязательства по этому документу.
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