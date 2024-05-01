Черчесов объяснил провал "Зенита" в 2024 году уходом Малкома и Кузяева

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Станислав Черчесов в интервью "Спорту день за днем" заявил, что невыразительная игра петербургского "Зенита" в 2024 году связана с уходом ключевых футболистов - Малкома и Далера Кузяева.