На телах убитых в Тольятти девочек нашли следы от укусов

На телах убитых в Тольятти Самарской области девочек были обнаружены следы от укусов. Соседка семьи, в которой произошло убийство, сообщила RT, что подозреваемая в убийстве, по данным СМИ, 13-летняя сестра была замкнутой и никогда не здоровалась.
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