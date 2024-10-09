На телах убитых в Тольятти девочек нашли следы от укусов

На телах убитых в Тольятти Самарской области девочек были обнаружены следы от укусов. Соседка семьи, в которой произошло убийство, сообщила RT, что подозреваемая в убийстве, по данным СМИ, 13-летняя сестра была замкнутой и никогда не здоровалась.