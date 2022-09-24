Мировое обозрение

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Глава МИД Китая: Пекин и Вашингтон всегда имели взаимные интересы и разногласия

Глава МИД Китая: Пекин и Вашингтон всегда имели взаимные интересы и разногласия

pxhere.com Пекин и Вашингтон имеют взаимные интересы и разногласия. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

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