Глава МИД Китая: Пекин и Вашингтон всегда имели взаимные интересы и разногласия

pxhere.com Пекин и Вашингтон имеют взаимные интересы и разногласия. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в ходе Генеральной ассамблеи ООН.