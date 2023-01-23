Британский телеканал рассказал о «прячущей среди домов» украинской военной технике в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте), где сейчас идут ожесточенные бои, военная техника ВСУ (вооруженных сил Украины) скрывается между домами, в жилых кварталах города.
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