16-летний юноша и трое взрослых остаются в больницах после вчерашней атаки БЭК в Сочи

16-летний юноша и трое взрослых остаются в больницах после вчерашней атаки БЭК в СочиПосле вчерашней атаки безэкипажных катеров в Сочи 16-летний юноша, который в тот момент находился на набережной, оказался в детской больнице.
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