Конец гегемонии доллара. БРИКС выступил против Бреттон-Вудской системы

а доллар был и есть живее всех живых.... увы.

Евгений МакЛауд

"Объявлено, что к следующему саммиту в Казани будет сформирована группа, которая проработает вопрос о создании альтернативной платежной системы. То есть, речь идёт об альтернативе SWIFT."(С) Даже знаю кто войдёт от России в эту группу - неибулина и греф адназначна