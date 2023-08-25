Долгожданный саммит БРИКС завершился. Теперь можно уже окончательно подвести итоги и сделать конкретные выводы.
Конец гегемонии доллара. БРИКС выступил против Бреттон-Вудской системы
Комментарии
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Элла
БРАВО!!!!!
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6 час.
Сергей
а доллар был и есть живее всех живых.... увы.
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4 час.
Евгений МакЛауд
"Объявлено, что к следующему саммиту в Казани будет сформирована группа, которая проработает вопрос о создании альтернативной платежной системы. То есть, речь идёт об альтернативе SWIFT."(С) Даже знаю кто войдёт от России в эту группу - неибулина и греф адназначна
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31 мин.
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