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Конец гегемонии доллара. БРИКС выступил против Бреттон-Вудской системы

Конец гегемонии доллара. БРИКС выступил против Бреттон-Вудской системы

Долгожданный саммит БРИКС завершился. Теперь можно уже окончательно подвести итоги и сделать конкретные выводы.

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Комментарии
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Элла
БРАВО!!!!!
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6 час.
Сергей
а доллар был и есть живее всех живых....     увы.
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4 час.
Евгений МакЛауд
&quot;Объявлено, что к следующему саммиту в Казани будет сформирована группа, которая проработает вопрос о создании альтернативной платежной системы. То есть, речь идёт об альтернативе SWIFT.&quot;(С) Даже знаю кто войдёт от России в эту группу - неибулина и греф адназначна
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31 мин.

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