10 тестов на IQ, которые может пройти только 1% людей

Только для людей с высоким интеллектом. Проверьте себя! фото: фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись», 1979Бывают вопросы неразрешимые («Зачем я вчера так напился?!», «Где мой второй носок?!», «Как зовут эту прекрасную незнакомку, с которой я проснулся по утру?» и т.