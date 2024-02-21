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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Женщины-сенаторы отправили бойцам СВО самодельные носки и варежки

Женщины-сенаторы отправили бойцам СВО самодельные носки и варежки

Валентина Матвиенко подчеркнула, что военнослужащие получат женское тепло Ко Дню защитника Отечества женщины-сенаторы подготовили для бойцов СВО подарки, сделанные своими руками, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Совфеда Галину Карелову.

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