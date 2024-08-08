Был сбит, но задачу выполнил: Раскрыт подвиг русских пилотов в Курской области

В ходе отражения наступления ВСУ в Курской области был сбит русский вертолёт Ка-52. "Вертолёт был поражён огнём с земли, но задачу наши парни выполнили", - поделился подробностями подвига русских пилотов Кирилл Фёдоров.
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