Путешествие в Китай через фильмы

Мероприятие по обмену опытом «Путешествие в Китай с китайскими фильмами», организованное Управлением кинематографии Китая и China Media Group (CMG), прошло в Каннах (Франция) в рамках серии мероприятий, организованных Китайским кинопавильоном на Каннском кинофестивале, сообщает romanian.