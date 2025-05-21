Россия увеличила квоту бюджетных мест в вузах для граждан из КНДР до ста

Сейчас в РФ обучаются 180 граждан Северной Кореи Россия на следующий учебный год в два раза увеличила квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР – до 100, заявила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
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