Западный журналист Шпицнагель в своей статье для издания The New York Post заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет широкий арсенал инструментов, способных привести к смятению его противников.
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