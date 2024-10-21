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NYP: США обвинили Владимира Путина в хитрости при переговорах с лидерами Запада

NYP: США обвинили Владимира Путина в хитрости при переговорах с лидерами Запада

Западный журналист Шпицнагель в своей статье для издания The New York Post заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет широкий арсенал инструментов, способных привести к смятению его противников.

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