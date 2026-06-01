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Кого ГИБДД не имеет права останавливать? 5 категорий водителей с иммунитетом

Кого ГИБДД не имеет права останавливать? 5 категорий водителей с иммунитетом

Инспектор машет жезлом, но вы можете законно не останавливаться? Разбираемся, у каких водителей есть особый статус и почему гаишники обходят их стороной.

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