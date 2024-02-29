JAECOO J7: стоит ли ждать повышения цен или купить сегодня

На фоне массового повышения производителями стоимости автомобилей, потенциальные покупатели задаются вопросом: стоит ли приобретать JAECOO J7 прямо сейчас или же отложить покупку?Для этого стоит проанализировать ситуацию.
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