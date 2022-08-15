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Глава МЧС Куренков предрек Хабаровскому краю новую волну паводков

Глава МЧС Куренков предрек Хабаровскому краю новую волну паводков

Глава МЧС РФ Александр Куренков во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в конце августа ожидается пик паводка на реках Хабаровского края.

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