Врач Гинсбург рассказал о болезнях из-за употребления белого хлеба

Белый хлеб приводит к гипертонии и сахарному диабету, считает врач. Во время приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ, в результате чего гликемический индекс продукта повышается — и он становится вредным для здоровья.
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