УП: подозреваемые в убийстве Березовской организовали покушение на Ермолаева

Организаторами покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако являются подозреваемые в убийстве украинки Анастасии Березовской экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович и офицер ГУР Владислав Реут.
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