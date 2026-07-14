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Газета.ру

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УП: подозреваемые в убийстве Березовской организовали покушение на Ермолаева

УП: подозреваемые в убийстве Березовской организовали покушение на Ермолаева

Организаторами покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако являются подозреваемые в убийстве украинки Анастасии Березовской экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович и офицер ГУР Владислав Реут.

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